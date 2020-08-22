Погода в Крыму на 22 августа: дожди и тепло до +29

В Симферополе дождливая погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем временами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Температура воздуха до +29°.

В Керчи переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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