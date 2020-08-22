В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 47 человек

В Крыму за сутки зарегистрировали 47 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 47 человек. Из них 24 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. Шестнадцать нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще семерых – при скрининге здорового населения.

- Всего на текущий период в Крыму зарегистрировали 1957 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай - из субъектов РФ и по контакту с ними. 1470 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. 281 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

За весь период пандемии успешно побороли болезнь 1372 человека, умерло – 27 человек. В лабораториях за сутки обследовали 3174 человека.

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