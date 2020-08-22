Температура воды в Крыму в Черном море 22 августа 2020

Самое холодное море на юге Крыма сейчас в Феодосии – 21 градус. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье Крыма море похолодало. Так, температура воды в Азовском море снизилась с 25 до 23 градусов, а в Керченском проливе она составила 24 градуса.

Самое холодное море на юге Крыма сейчас в Феодосии – 21 градус. В районе Карадага, Алушты, Ялты, Севастополя синоптики фиксируют 24 градуса.

На западном побережье особых изменений в температуре нет. Так, в Евпатории и Черноморском море сохраняет 24 градуса тепла.

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