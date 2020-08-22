В Крыму за сутки скончался еще один пациент с COVID-19

В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, число умерших с COVID-19 достигло 27 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 47 человек. Из них 24 сами пришли в больницу, почувствовав неладное. 16 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще семерых – при скрининге здорового населения.

За весь период полностью излечились от COVID-19 1372 человека. За сутки в лабораториях провели 3174 на коронавирус.

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