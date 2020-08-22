Власти Симферополя советуют общепиту использовать одноразовую посуду

Общепиту Симферополя советуют переходить на одноразовую посуду. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Мэрия Симферополя в связи с ограничениями водоснабжения советует местным кафе, столовым и ресторанам перейти на одноразовую посуду и заиметь дополнительные емкости для воды.

- Хозяйствующим субъектам озвучили предложение об установке резервных емкостей для воды, сокращении расхода воды при использовании специализированной техники и посудомоечных машин, а также о рассмотрении возможности перехода на одноразовую посуду, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще в 39 населенных пунктах республики введут график подачи водоснабжения.

Переходить на почасовую подачу воды будут в три этапа: сначала отключат горячее водоснабжение, затем на ночь начнут отключать холодную воду, а с 7 сентября воду будут подавать только утром и вечером.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50