Власти Симферополя ужесточили карантинные меры из-за большого числа заражений

В Симферополе аттракционы и парки развлечений теперь будут работать через день. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Правительство Симферополя ужесточает карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Ограничения коснулись массовых мероприятий и местных кинотеатров.

Так, в крымской столице на время закроют ночные клубы и детские игровые комнаты, а аттракционы и парки развлечений будут работать через день. Профилактические меры коснулись и местных кинотеатров: мэрия распорядилась уменьшить количество сеансов в день на 50%.

- Продажу билетов на показ кинофильмов или видеороликов осуществлять с учетом расстояния между людьми в зале не менее 1,5 метра, - добавили в пресс-службе администрации Симферополя.

С постановлением от 20 августа подробнее можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. А число умерших пациентов с COVID-19 достигло 27.

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