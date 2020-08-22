В Крыму сохраняется штормовое предупреждение

Во время шторма увеличивается риск возникновения ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых районах Крыма 22 августа пройдут сильные дожди с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Во время шторма риск возникновения ЧП увеличивается: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипки и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

В ведомстве жителям и гостям полуострова напомнили, что на время непогоды лучше отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал в городе, стоит держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, старых деревьев и дорожных знаков. Сотрудники МЧС по Крыму также не рекомендуют искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить.

Судоводителям и рыболовам лучше воздержаться от выхода в море, а водителям заставший в дороге шторм стоит переждать на обочине, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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