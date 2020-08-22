Медучреждения Крыма готовы к отключению водоснабжения

Многие медучреждения Крыма уже готовы к почасовой подаче водоснабжения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Многие медучреждения Крыма уже начали готовиться к почасовой подаче водоснабжения. Так, руководство закупило для своих организаций дополнительные емкости для воды.
Тем же учреждениям, где еще нет резервуаров для хранения и обеспечения бесперебойной подачи воды, правительство выделило деньги из резервного фонда Крыма на закупку и установку спецтехники.
- Запланированные мероприятия в большинстве организаций выполнены на 100%, в ряде учреждений реализация комплекса мероприятий завершается и находится на уровне выполнения выше 90%, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще в 39 населенных пунктах республики введут график подачи водоснабжения.
Переход на почасовую подачу воды планируют осуществить в три этапа: сначала отключат горячее водоснабжение, затем на ночь начнут отключать холодную воду, а с 7 сентября воду будут подавать только утром и вечером.
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