Глава Крыма поздравил местных жителей с Днем флага России

Глава Крыма поздравил жителей региона с Днем флага России. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей и гостей полуострова с Днем Государственного флага России. Он подчеркнул, что сегодняшний праздник очень важен для региона.

- Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической Родиной, - рассказал в соцсетях Аксенов.

Он также добавил, что Россия продолжает уверенно двигаться вперед: развивается и совершенствуется экономика и социальная сфера, реализовываются уникальные проекты и увеличивается объем инвестиций.

- Созданы все необходимые условия для решения нашей ключевой задачи, которая заключается в превращении Крыма в процветающий, самодостаточный регион России с высоким качеством жизни людей, - подчеркнул глава Крыма.

Завершил свою речь Аксенов благодарностью за труд и пожеланиями успехов и здоровья.

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