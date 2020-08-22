Глава Крыма поздравил местных жителей с Днем флага России

Глава Крыма поздравил жителей региона с Днем флага России.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей и гостей полуострова с Днем Государственного флага России. Он подчеркнул, что сегодняшний праздник очень важен для региона.
- Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической Родиной, - рассказал в соцсетях Аксенов.
Он также добавил, что Россия продолжает уверенно двигаться вперед: развивается и совершенствуется экономика и социальная сфера, реализовываются уникальные проекты и увеличивается объем инвестиций.
- Созданы все необходимые условия для решения нашей ключевой задачи, которая заключается в превращении Крыма в процветающий, самодостаточный регион России с высоким качеством жизни людей, - подчеркнул глава Крыма.
Завершил свою речь Аксенов благодарностью за труд и пожеланиями успехов и здоровья.
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