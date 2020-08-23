Погода в Крыму на 23 августа: без осадков и тепло до +29

Черное море теплое и ласковое. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 23°, в Алуште, Ялте, Севастополе и Евпатории 24° .

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +29°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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