Погода в Крыму на 23 августа: без осадков и тепло до +29

Черное море теплое и ласковое.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
Температура морской воды в Феодосии 23°, в Алуште, Ялте, Севастополе и Евпатории 24° .
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +29°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
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