В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 52 человека

Масочный режим оказывает влияние на распространение коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму появились за минувшие сутки выявили новых заболевших опасной инфекцией COVID-19.

- За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, - сообщил в соцсети Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

25 заболевших самостоятельно обратились за помощью, 14 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге населения.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 2009 заболеваний COVID-19: 85 - завозные из-за границы, 121 случай - из регионов России и по контакту с ними, 1509 случаев обнаружили при обращении за помощью в медучреждения и по контакту, 294 - при лабораторном скрининге здоровых женщин и мужчин.

В Крыму выздоровевших за все время пандемии – 1378 взрослых и детей.

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