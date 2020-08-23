«Насколько хватит у него сил – выдержат ли руки?!»: Появилось видео спасения туриста в Судаке

Мужчина едва не сорвался вниз. Фото: Надежда ДАЦЮК

Крымские спасатели вызволили из беды мужчину, решившего покорить гору на западе полуострова.

На любительском видео человек, зацепившись за горный выступ, того глядишь рухнет вниз. Лететь далеко, внизу и костей не собрать. Но пара человек, находясь вверху, бессильно бегают по краю, не понимая, как помочь бедолаге.

-Турист завис на скале со стороны Судакской крепости. Просит помощи. Вызвали МЧС. Насколько хватит у него сил – выдержат ли руки?! – сообщает очевидец.

Ситуация накалилась до предела. Казалось, что уже пошел обратный отсчет: пять, четыре, три…

Но крымские спасатели, как настоящие Бэтманы, прибыли вовремя. И под восхищенные комментарии свидетелей ЧП, затащили незадачливого покорителя гор на верх, туда, где безопасно.

- Респект и уважуха судакским спасателям. Спасли еще одного горе-альпиниста-туриста.

Все успешно завершено! – следует резюме от очевидца.

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