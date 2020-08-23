В Крыму тестируют освещение трассы «Таврида»

Новая современная трасса. Фото: Гиигорий Назаров / Facebook

В пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщили, что до конца лета будет проверено около 2,5 тысяч светильников.

- Освещение размещено на транспортных развязках и в тех местах, где трасса проходит вблизи населенных пунктов, - отметили в ведомстве.

В настоящее время идет тестирование освещения на объездной дороге вблизи Симферополя.

На «Тавриде» уже открыто движение по четырем полосам на отрезке от Керчи до Симферополя. Дорожники планируют, что уже в сентябре дадут добро на движение от Симферополя до Севастополя. А там и завершающий этап не за горами – «Таврида» пройдет по самому городу-герою Севастополю.

Общая протяженность автомагистрали свыше 250 километров.

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