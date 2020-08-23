В Крыму столкнулись две машины марки ВАЗ

В ДТП пострадали и люди, и машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Крымские спасатели стали участниками ликвидации последствий аварии в Ленинском районе. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что автотрассе Ленино-Мысовое, около поворота на бухту Широкая, столкнулись две легковых машины - ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

Сила удара была такова, что водителей отечественных автомобилей, зажало в покореженных салонах. Пострадавших вытащили, применяя специальные инструменты. После деблокации карета «Скорой помощи» доставила пострадавших в местную больницу.

Состояние же легковушек можно обозначить одним словом - всмятку. Кто прав, а кто виноват - предстоит выяснить экспертам.

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