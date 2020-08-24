Температура воды в Крыму в Черном море 24 августа 2020

Самое теплое море в Крыму сейчас у берегов Черноморского. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье Крыма температура морской воды остается в пределах 23-24 градусов. Так, в Азовском море вода потеплела до 24 градусов, в Керченском проливе же стала холоднее – с 24 опустилась до 23 градусов.

На юге Крыма самое холодное море сейчас в Феодосии – 23 градуса. В районе Карадага, Алушты, Ялты и Севастополя температура воды составляет 24 градуса.

На западном побережье самая высокая температура воды сейчас в Черноморском – 25 градусов. В Евпатории же море прогрелось до 24 градусов.

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