Погода в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32

Вода в Черном море теплая и чистая. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность., действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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