Погода в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32

Вода в Черном море теплая и чистая.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность., действует и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
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