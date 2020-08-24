В Симферополе и Севастополе 24 августа частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов не будет света. Причина «отключек» - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Садовая 2-16(чет), 1/44-17 (нечет)

пер. Совхозный 2-6 (чет), 1-5,5а (нечет)

пер. Подводников 24-32 (чет), 27-35 (нечет)

ул. Куйбышева 54а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко, 53-59,63-73,60-64,70-74,78-86;

пр. Победы, 29,37-39,45-47,53;

ул. Перекопская, 9;

ул. Карла Либкнехта, 20-42,19-35;

ул. Розы Люксембург, 99;

ул. Горького, 16;

ул. Томская, 44, 37;

ул. Добролюбова, 2,1;

ул. Инженерная, 25-31;

ул. Челюскинцев, 10-12,25-45;

ул. Чернышевского, 18,26-54,19-43

село Орлиное: ул. Предгорная 2-А,2-22,1-23; ул. Молодежная 12-26,32,1,27; ул. Каштановая 2-22,1-25, ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14,7-11; ул. Ореховая, 20-А,4,10-16,20,15-17,21

с 8.00 до 16.00

пер. Ясный, 2-12,1-7;

ул. Разъездная, 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3;

ул. Ясная, 2-18,21/1,1-19

с 7.00 до 16.00

село Верхнесадовое: пер. Братский 3,5,8,10,12; ул. Одинцова 1-19(нечет),2-12(чет),16-24(чет); ул. Паршина 3-13(нечет),4-16(чет),17-33(нечет),29-В; пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 1,2-А,2-14(чет),5-11(нечет); ул. Севастопольская 1-49(нечет),2-52(чет),35-А,35-Б;53-109(нечет),56,60,62,64,66-А,86,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 1-9(нечет),2-12(чет); ул. Пирогова 1-9(нечет),2-22(чет); ул. Титова 2-34(чет),7-39(нечет),23-А; пер. Мирный 2-10(чет); пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 2,3,4-А,5,13; ул. Чапаева 1-9(нечет),2-20(чет); ул. Гагарина 1-29(нечет),2-14(чет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 1-27(нечет),2-22(чет)

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