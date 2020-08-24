В Крыму за сутки Covid-19 заразилось 55 человек

За сутки в Крыму коронавирусом заболело 55 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 55 человек. Из них 19 самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 20 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 выявили при скрининге здорового населения. Еще один больной приехал с Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. 86 из них завозные из-за границы, 121– из субъектов РФ и по контакту с ними. 1548 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 309 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава республики Сергей Аксенов.

За весь период пандемии выздоровело 1378 человек, умерло 27. За сутки в лабораториях обследовали 2154 человека.

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