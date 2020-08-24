Какая погода ждет жителей и гостей Крыма в ближайшие три дня

В Симферополе ближайшие три дня будет сухая и теплая погода. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Начало последней недели августа порадует жителей и гостей Крыма теплой и сухой погодой. По данным республиканского гидрометцентра, местами температура воздуха поднимется до 32-33 градусов. Помимо этого, в некоторых районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе 24 августа ждать переменной облачности. Ночные температуры воздуха составят 13-15 градусов, дневные – 30-32 градуса. В Севастополе день пройдет также без осадков. Ночью температура воздуха составит 17-19 градусов, днем – 26-28 градусов.

И в Симферополе, и в Севастополе 25 августа пройдет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 31-33 градусов в Симферополе, а в Севастополе – до 26-28 градусов. Ночью же в крымской столице столбик термометра опустится до 14-16 градусов, а в городе-герое в это же время температура составит 17-19 градусов.

26 августа принесет в Симферополе переменную облачность. Днем столбик термометра покажет 31-33 градуса, ночью – 14-16 градусов. В Севастополе будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов, ночью – до 17-19 градусов.

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