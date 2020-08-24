В крымской столице начался первый этап ограничения воды

В Симферополе начался первый этап ограничений водоснабжения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще в 39 населенных пунктах республики начался первый этап ограничения воды. Так, объем отбора сократили до 140 тысяч кубометров в сутки и отключили горячее водоснабжение.

Второй этап власти города запланировали на 31 августа. Тогда отбор воды сократят до 120 тысяч кубометров в сутки, а местных жителей переведут на график подачи воды.

С 7 сентября начнется третий этап: отбор воды снизят до 100 тысяч кубометров в сутки, а в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах воду будут подавать по часам.

Напомним, в Симферополе многие организации и заведения уже начали готовиться к вводу графика подачи воды. Так, дополнительные резервуары и системы обеспечения бесперебойной подачи воды установят в медучреждениях, школах и детсадах. А местных столовым, кафе и ресторанам мэрия советует переходить на одноразовую посуду.

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