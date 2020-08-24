Конечную остановку в микрорайоне Фонтаны Симферополя перенесут

Мэр Симферополя решила перенести конечную остановку в микрорайоне Фонтаны. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко решила перенести конечную автобусную остановку в микрорайоне Фонтаны. Ремонтные работы планируется провести за 10 дней.

- Данный микрорайон обслуживают низкопольные автобусы, и не хватает места для разворота такого класса автобусов. На сегодняшний день подрядчик приступил к выполнению работ по переносу конечной остановки в микрорайоне Фонтаны, - объяснила Проценко, слова которой приводит пресс-служба администрации города.

Специалисты также отремонтируют дорожное покрытие и установят остановочный павильон и биотуалет.

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