Крымские пожарники за сутки ликвидировали 11 пожаров

В Крыму пожарники ликвидировали за сутки 11 возгораний. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму за сутки ликвидировали 11 пожаров, два из которых произошли в жилом секторе, а девять возникли из-за возгорания сухой растительности и мусора.

С начала 2020 года пожарники потушили 2819 пожаров, из которых 1902 – возгорание травы и мусора, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС России по Крыму.

Напомним, в Крыму с 1 апреля 2020 года действует особый противопожарный режим, в связи с которым на сжигании сухой травы и мусора в районе сел и городов, садовых и огороднических товариществ лежит запрет. Нарушение правил карается штрафом в размере от четырех тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50