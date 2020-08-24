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На предприятии «Вода Крыма» не исключили возможного отклонения от графика подачи воды

Некоторые районы крымской столицы круглосуточно питают магистральные водоводы
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Некоторые районы крымской столицы круглосуточно питают магистральные водоводы.

Некоторые районы крымской столицы круглосуточно питают магистральные водоводы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Руководство государственного предприятия «Вода Крыма» не исключают отклонений от установленного графика подачи воды. Так, в некоторых микрорайонах вода может идти круглосуточно, поскольку питают их магистральные водоводы.

- Да, не исключаем. Об этом можно найти информацию на официальных сайтах правительства республики, - объяснили КП-Крым в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Напомним, с сегодняшнего дня начался первый этап ограничения водоснабжения. Так, объем отбора сократили до 140 тысяч кубометров в сутки и отключили горячую воду.

На втором этапе в некоторых районах крымской столицы воду будут подавать с 6.00 до 23.00, а на третьем этапах там, где воду подавали четыре часа в сутки, время подачи сократят до двух-трех часов.

В некоторых частях Симферополя, где местные жители получали воду дважды в день, могут начать подавать воду только раз в сутки.

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