В Крыму Россельхознадзор уничтожил 2,5 тысячи кг рыбы без маркировки

На посту обнаружили 2500 кг рыбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму на стационарном посту ДПС «Тамань» не пропустили партию рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, во время досмотра грузового автомобиля, который ехал из Астрахани в Керчь, специалисты установили, что кефаль весом 2 500 кг была без маркировки.

В отношении водителя составили протокол по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ - перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, а саму рыбу уничтожили, так как продукция без документов может быть некачественной и опасной.

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