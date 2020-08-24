В Керчи из дому сбежала 17-летняя девушка и пропала

В Керчи ищут девушку, сбежавшую из дому. Фото: пресс-служба МВД по Крыму.

Керченская полиция ищет без вести пропавшую 17-летнюю Самусеву Елену Максимовну. Ее исчезновение обнаружили утром 20 августа. При этом девушка уже не раз сбегала из дому.

Девушка среднего телосложения ростом 165 сантиметров с короткими темными волосами. Из дома она вышла в синих стрейчевых джинсах, розовой в темно-синий горошек блузке с коротким рукавом и темных мокасинах с белой подошвой. Домой она до сих пор не вернулась, местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Если кто-то что-то знает о том, где сейчас находится пропавший, просьба сообщить старшему инспектору ПДН ОП №1 УМВД России по Керчи Абдеминову Э. Р. - +7 978 558 17 51. Или начальнику отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по Керчи Пухальскому Д. А. - +7 978 849 18 66.

Или позвонить в 102 (с мобильного – 020).

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