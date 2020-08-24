Во время дефицита воды в Симферополе фонтаны продолжают работать

Как сообщают в администрации, сэкономить на фонтанах не получится Фото: Артем КИЛЬКИН

Симферопольские фонтаны будут продолжать работать, несмотря на плановые отключения воды в городе. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Воду в фонтанах отключать пока не планируют, - отметили в пресс-службе.

Все потому, что они не расходуют много воды, поэтому смысла в их отключении администрация не видит.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Симферополь и некоторые районы города переходят на плановое отключение водоснабжение по графику из-за засухи на полуострове.

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ

График подачи воды в Симферополе, который будет введен с 24 августа, можно посмотреть по ссылке.

График подачи воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах можно посмотреть здесь.

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