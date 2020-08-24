В Симферополе и Севастополе 25 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света – на Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

Где отключат свет

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр. Александра Суворова (строительство микрорайона «Крымская Роза»)

ул. Объездная, 1

ул. Садовая 2-16(чет), 40-72 (чет), 1/44-17 (нечет), 41-75 (нечет)

пер. Совхозный 2-6 (чет), 1-5,5а (нечет)

пер. Подводников 24-32 (чет), 27-35 (нечет)

ул. Куйбышева 54а

ул. Чонгарская 16-28 (чет), 17-35 (нечет)

ул. Общественная 18-46 (чет), 15-45 (нечет)

ул. Красная 41

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Фадеева 1-А,1-Б;

пр-т Античный 3;

ул. Степаняна 2;

ул. Репина 24,26,28,32;

ул. Надежды Островской 3,7;

ул. Сладкова 20;

ул. Промышленная 1-А;

ул. Гавена 4-18;

ул. Генерала Петрова 20-28,23-25;

ул. Демидова 32-36;

ул. Ломоносова 2-34,1-15,19-25;

ул. Щербака 30-36;

ул. Грибоедова 3-5;

ул. Добролюбова 4-8,3-7;

ул. Седова 8-22,5;

ул. Челюскинцев 26-Б,18-А,20-А,16-А,16-26;

ул. Каманина 8-26,7-27

ул. Добролюбова, 2,1;

ул. Инженерная, 25-31;

ул. Челюскинцев, 10-12,25-45;

ул. Чернышевского, 18,26-54,19-43,

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21

с 7.30 до 16.00

ул. 6 Бастионная 46;

пл. Восставших 8

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