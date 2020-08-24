В Симферополе и Севастополе 25 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света – на Крымском полуострове идет ремонт электросетей.
Где отключат свет
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пр. Александра Суворова (строительство микрорайона «Крымская Роза»)
ул. Объездная, 1
ул. Садовая 2-16(чет), 40-72 (чет), 1/44-17 (нечет), 41-75 (нечет)
пер. Совхозный 2-6 (чет), 1-5,5а (нечет)
пер. Подводников 24-32 (чет), 27-35 (нечет)
ул. Куйбышева 54а
ул. Чонгарская 16-28 (чет), 17-35 (нечет)
ул. Общественная 18-46 (чет), 15-45 (нечет)
ул. Красная 41
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Фадеева 1-А,1-Б;
пр-т Античный 3;
ул. Степаняна 2;
ул. Репина 24,26,28,32;
ул. Надежды Островской 3,7;
ул. Сладкова 20;
ул. Промышленная 1-А;
ул. Гавена 4-18;
ул. Генерала Петрова 20-28,23-25;
ул. Демидова 32-36;
ул. Ломоносова 2-34,1-15,19-25;
ул. Щербака 30-36;
ул. Грибоедова 3-5;
ул. Добролюбова 4-8,3-7;
ул. Седова 8-22,5;
ул. Челюскинцев 26-Б,18-А,20-А,16-А,16-26;
ул. Каманина 8-26,7-27
ул. Добролюбова, 2,1;
ул. Инженерная, 25-31;
ул. Челюскинцев, 10-12,25-45;
ул. Чернышевского, 18,26-54,19-43,
село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21
с 7.30 до 16.00
ул. 6 Бастионная 46;
пл. Восставших 8
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