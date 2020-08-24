Сакскую набережную могут сдать в эксплуатацию в этом году

Реконструкцию набережной Сак завершили на 95%. Фото: Александр Овдиенко / Facebook

Реконструкцию сакской набережной могут закончить в этом году – работы опережают планы на 7 месяцев. Так, соединение набережной Сакского лечебного озера и разделительной дамбы состоялось 20 августа.

- Разделительная дамба – объект сам по себе уникальный, протяженностью более четырех километров с бюджетом 211 млн рублей. Работы выполнены на 95%. Сегодня строительные работы практически не ведутся, идет благоустройство дамбы с опережением в два месяца. То есть буквально во второй половине сентября мы готовы получить новый готовый объект в пользование, – рассказал глава администрации Александр Овдиенко на еженедельном заседании по контролю за строительством, слова которого приводит Крымская газета.

Строительство занимает около 12 гектаров, работы идут на пяти строительных участках. Бюджет объекта составил более 700 миллионов рублей. Ранее реконструкцию набережной планировали сдать в 2021 году. Но все работы могут закончить в этом году.

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