Температура воды в Крыму в Черном море 25 августа 2020

Самая теплая вода на восточном берегу региона сейчас в Азовском море – 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самую низкую температуру воды на юге региона фиксируют у берегов Феодосии – 23 градуса. Самая теплая вода – на побережье Севастополя: 25 градусов. Чуть ниже в районе Карадага, Алушты и Ялты - 24 градусов.

На западном побережье полуострова температура морской воды составила 24 градуса как в Черноморском, так и в Евпатории.

Самая теплая вода на восточном берегу региона сейчас в Азовском море – 25 градусов. Самая холодная – в Керченском проливе: 23 градуса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50