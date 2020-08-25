В Крыму мошенники продают путевки в отели через фейковые сайты

Гости Крыма перечисляли интернет-мошенникам от 20 до 100 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Ялты продолжает отрабатывать заявления жертв интернет-мошенников. По словам пострадавших, они делали бронь на сайтах отелей Южного берега Крыма, которые в дальнейшем оказывались фейковыми.

- Сайты предлагали свободные номера, но ставили условие – оплачивать проживание до приезда, переводя всю сумму сразу, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму и добавили, что жертвы перечисляли мошенникам от 20 до 100 тысяч рублей.

Сейчас проводятся проверка номера счетов, на которые переводились деньги, изучаются все материалы дела.

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