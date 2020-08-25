Погода в Крыму на 25 августа: сухо и тепло до +32

В Крыму продолжается сезон купания.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха до + 29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
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