Погода в Крыму на 25 августа: сухо и тепло до +32

В Крыму продолжается сезон купания. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха до + 29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

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