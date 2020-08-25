Семь городов Крыма попали в топ-10 для поездок в сентябре

Алушта пользуется популярностью у туристов в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны предпочтения путешественников в первый месяц осени.

- Феодосия, Севастополь, Ялта, Евпатория, Судак, Алушта, Симферополь в Крыму, а также Сочи, Геленджик и Анапа в Краснодарском крае составили десятку популярных городов для коротких поездок на море в сентябре, - сообщили аналитики российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав спрос на гостевые дома и отели.

Речь идет о скоротечном отдыхе до трех ночей. Оказалось, что самый экономичный вариант - Симферополь, дорогой - в Ялта.

Топ-10 популярных курортов для коротких путешествий в сентябре (средняя стоимость проживания семьи в сутки, рублей)

Феодосия - 2530

Севастополь - 2915

Ялта - 4423

Евпатория - 2738

Судак - 2594

Алушта - 3128

Симферополь - 1970

Сочи - 3096

Геленджик - 2761

Анапа - 2367

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