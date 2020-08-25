В Крыму выявили 33 человека с коронавирусом за сутки

Фото: Архив "КП"

За сутки коронавирус в Крыму обнаружили у 33 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 - при скрининге здорового населения, 2 случая – завозные из Украины, - написал Аксенов.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 2 097 случаев коронавируса. 88 из них завезли из-за границы, 121 - из субъектов РФ и по контакту с ними. 1 578 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лабораторно подтвержденными результатами, 310 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период выздоровели 1418 человек, из них 40 - за последние сутки.

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