В Крыму иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста

Фото: Архив "КП"

В Крыму иномарка насмерть сбила 62-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло на дороге Зуя-Барабановка. Велосипедист поворачивал налево, выезжал со второстепенной дороги и не уступил водителю Peugeot. Автомобиль ехал со стороны поселка Зуя в сторону села Верхние Орешки по главной дороге.

В результате столкновения погиб 62-летний велосипедист.

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