В Симферополе реконструируют Бородинское кольцо

Реконструкция Бородинского кольца в Симферополе поможет решить проблему с пробками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе в 2021 году могут реорганизовать движение автотранспорта на Бородинском кольце. Мэрия крымской столице решила заняться этим вопросом, поскольку местные жители жаловались на постоянные пробки.

- Кольцом назвать его после ремонта уже вряд ли можно будет. Бородинское поделят на два полукольца, проезжая часть его «разрежет», - подчеркнула Елена Проценко.

Такая реконструкция, по ее словам, решит вопрос пробок.

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