Керченскую беглянку нашли поздней ночью в одном из городских парков

Керченскую беглянку нашли живой в местном парке поздней ночью. Фото: архив "КП"

В Керчи пропавшую 20 августа 17-летнюю девушку нашли в одном из городских скверов поздней ночью. В соцучреждение, где беглянка находилась на попечении у руководителей, ее привезли живой и здоровой.

Четыре дня назад девушка, никого не предупредив, ушла в неизвестном направлении. Как оказалось, она уже не в первый раз так сбегала. На поиски беглянки бросили все силы керченской полиции.

Когда девушку доставили руководителям, с ними провели профилактическую беседу.

- Поведение несовершеннолетней полицейские взяли на особый контроль, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Крыму.

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