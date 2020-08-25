С 1 сентября в Симферополе увеличат количество автобусов до Каменки

Также будет организован подъезд к школе №42 Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Теперь в Каменку можно будет доехать быстрее, так как с первого сентября число автобусов в микрорайоне увеличится и продолжит расти в зависимости от спроса населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Также, по информации пресс-службы, инициативная группа жителей Каменского массива предложила внести корректировки в расписание движения автобусов. Его можно будет увидеть на остановках с указанием контактных данных перевозчика.

Кроме того, начата работа по обеспечению транспортной доступности для поселений Ана-Юрт, Айкаван, Белое, Акрополис.

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