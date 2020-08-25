Крымские отели проверили на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора

В целом руководство отелей, гостиниц и санаториев предписания исполняют. Фото: официальный сайт Минтура Крыма.

В сорока объектах размещения Алушты, Ялты и Николаевки сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма проверили соблюдение требований Роспотребнадзора.

По итогам проверки оказалось, что в целом руководство отелей, гостиниц и санаториев предписания исполняют. Но есть ряд незначительных нарушений: где-то отсутствуют рециркуляторы воздуха, не соблюдается масочный режим и соцдистанция.

А по 11 объектам размещения сотрудники отправили информацию в Роспотребнадзор для принятия дальнейших мер.

- Сегодня соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора – это прежде всего вопрос безопасности гостей и жителей Крыма, - уточнил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

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