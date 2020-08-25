Крымские аграрии собрали на 50% больше урожая в этом сезоне

В этом году заложено почти 792 гектара многолетних насаждений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские аграрии в этом сезоне собрали почти на 50% плодово-ягодной продукции больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

На сегодняшний день на полуострове собрали больше тысячи тонн малины и садовой земляники, 2,3 тысячи тонн черешни, вишни, сливы, абрикосов и персиков, а также 1,4 тысяч тонн яблок.

Также ранее министр сельского хозяйства сообщал, что в 2020 году уже собрано 170 тонн слив с 30 гектаров. А общая площадь сливовых садов в 2020 году составляет 444 гектара.

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