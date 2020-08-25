«Я тебя любила!»: Девушка оставила послание на дорогой иномарке бывшего парня в Крыму

В комментариях развернули целую дискуссию. Фото со страницы "Инцидент Севастополь"
Женская месть - это блюдо, которое подается холодным. Так считает и героиня нашумевшего поста с разрисованной машиной в Крыму.
Девушка решила оставить свой след раз уж не на сердце, так хоть на автомобиле своего возлюбленного.
- Я тебя любила!, - кричит надпись на серой иномарке.
На другой стороне иномарки красовался кричащий вопрос. Фото со страницы "Инцидент Севастополь"
По всей видимости, тяжелое расставание сильно расстроило девушку, поэтому она и решила отомстить своему любимому в таком формате.
В комментариях предполагают, в чем же причина такого поступка: измена или попросту ссора бывших возлюбленных.
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