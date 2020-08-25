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«Я тебя любила!»: Девушка оставила послание на дорогой иномарке бывшего парня в Крыму

По всей видимости, это была месть за измену возлюбленного
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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В комментариях развернули целую дискуссию. Фото со страницы "Инцидент Севастополь"

В комментариях развернули целую дискуссию. Фото со страницы "Инцидент Севастополь"

Женская месть - это блюдо, которое подается холодным. Так считает и героиня нашумевшего поста с разрисованной машиной в Крыму.

Девушка решила оставить свой след раз уж не на сердце, так хоть на автомобиле своего возлюбленного.

- Я тебя любила!, - кричит надпись на серой иномарке.

На другой стороне иномарки красовался кричащий вопрос. Фото со страницы "Инцидент Севастополь"

На другой стороне иномарки красовался кричащий вопрос. Фото со страницы "Инцидент Севастополь"

По всей видимости, тяжелое расставание сильно расстроило девушку, поэтому она и решила отомстить своему любимому в таком формате.

В комментариях предполагают, в чем же причина такого поступка: измена или попросту ссора бывших возлюбленных.

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