Мошенник из Ялты проворачивал аферы со сдачей жилья в аренду

Ялтинский мошенник, получив деньги от курортников, переставал выходить с ними на связь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Против местного жителя Ялты возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Его обвиняют в аферах с арендой жилья.

Во всех случаях мошенничества жулик действовал по одной схеме: как только жертвы подбирали себе жилье для съема в Ялте, они звонили подозреваемому и после переводили ему на счет предоплату. Тот же, получив деньги, отключал телефон и блокировал объявления на сайте.

Мошенника правоохранители поймали, им оказался 29-летний житель Большой Ялты. Свою вину мужчина признал.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. За пять случаев мошенничества ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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