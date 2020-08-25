Как в Крыму взять машину на прокат: где дешевле и лучше автомобили

У крымского бизнеса по аренде транспорта отбоя нет от клиентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на большой поток автотуристов, у бизнеса по аренде машин в Крыму отбоя нет от клиентов. ForPost делится советами, где взять на прокат автомобиль, не потеряв при этом ни денег, ни нервов.

На вкус и цвет, говорят, товарища не найти, а вот автомобиль подобрать можно. Есть желание по Крыму путешествовать с комфортом? Иномарка «Kia Rio» с автоматом за 3200 рублей в сутки станет верным другом на время отдыха. Хочется сэкономить? Прокатчики могут предложить «Hyundai Getz» на механике за 2200 рублей в сутки. Турист арендует автомобиль более чем на 10 дней? Скидка 10% в подарок.

- Прокат популярен, если перезвоните позже, то может и не быть автомобилей, придется еще дольше ждать, - уточняет работник компании-арендодателя.

Если запасы денег не так велики, за помощью лучше обращаться к мелким частникам. Они могут предложить «Daewoo Matiz» за тысячу рублей в сутки, «LADA Largus» за полторы тысячи и «Hyundai Solaris» за тысячу шестьсот рублей в сутки.

Цены на прокат чего-то более роскошного – например, «BMW», - начинаются с 4 тысяч рублей за сутки. Примерно столько же автолюбитель заплатит за аренду кабриолета.

Но даже у таких бизнесменов будние дни проходят не так гладко, как хотелось бы. Некоторые арендаторы работать начали лишь в начале июля, поскольку до этого все границы были закрытыми. А сейчас уже спрос постепенно начал идти на спад.

- Пользуется автопрокат спросом в этом году, так как все к нам едут. Но уже заказы идут на спад. А вообще прокат в Крыму — сезонный бизнес — летом есть клиенты, а потом тишина, - подытожил прокатчик.

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