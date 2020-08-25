Жителям Крыма советуют в случае необходимости отменять запись в МФЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство крымского МФЦ убедительно просит жителей и гостей полуострова просят обязательно приходить по записи за услугами госрегистрации и кадастра. Если же никак не получается прийти, лучше отменять запись.

- Если вы видите, что где-то в нашем центре при отсутствии заявителя сидит и грустит наш специалист, это не значит, что он ленится. Это значит, что кто-то взял талон электронной очереди на определенное время, понял, что не придет, но не отменил талон, - объяснила директор ГБУ РК «МФЦ» Ольга Макарова, слова которой приводит Крымская газета.

При таком раскладе сотрудники, по ее словам, могут обслужить только того, кто пришел в МФЦ именно за этой услугой, которая займет то же количество времени.

- Мы просим не огорчать наших специалистов и не забирать время у таких же заявителей, как и вы, быть ответственными и сознательными. Отменяйте, пожалуйста, талоны, если понимаете, что не придете. В конце концов, мы всегда за взаимное уважение! – подытожила директор центра.

Все вопросы, касающиеся отмены талонов, можно решить в едином контактном центре ГБУ РК «МФЦ» по номерам телефонов: +7 (978) 950-96-80, +7(978) 943-77-24.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50