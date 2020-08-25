Проезд на «Тавриде» будет бесплатным

По мнению министра, появление платного участка исключено. Фото : пресс-служба Минтранса РК

Проезд на трассе «Таврида» не будет платным. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

Министр заверил, что на данный момент восстановление имеющейся дорожной сети в приоритете. Все силы уйдут на то, чтобы привести ее в «нормальное состояние», поэтому создание на "Тавриде" платных участков исключено.

Напомним, что на данный момент строительство федеральной трассы «Таврида» выполнено на 95%. Все основные работы ведутся в Бахчисарайском районе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50