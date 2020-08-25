В Симферополе и Севастополе 26 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя будет отсутствовать электроснабжение. Причина «отключки» - ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Садовая 2-16(чет), 40-72 (чет), 1/44-17 (нечет), 41-75 (нечет)
пер. Совхозный 2-6 (чет), 1-5,5а (нечет)
пер. Подводников 24-32 (чет), 27-35 (нечет)
ул. Куйбышева 54а
ул. Чонгарская 16-28 (чет), 17-35 (нечет)
ул. Общественная 18-46 (чет), 15-45 (нечет)
ул. Красная 41
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Севастопольская зона, ЮБК 52, 136, 49а, 51, 53/143, 111;
зона ЮБК-24, 21, 23; 22, 24;
поселок Ласпи, 1, 3; 2, 4(лесхоз).
ул. Железнодорожная, 26;
ул. Матвея Воронина, 1, 5, 7, 13-63, 22-72;
ул. Надеждинцев, 18-А, 16, 18, 22, 11;
ул. Папанина, 2-10;
ул. Рабочая, 22, 27, 31;
ул. Чесменская, 9, 37;
ул. Карла Либкнехта, 35, 39;
ул. Перекопская, 20-А, 18, 20, 9-А, 11-13;
ул. Горького, 18, 20, 15-19;
ул. Героев Севастополя, 10-16;
ул. Кокчетавская, 26-30, 25, 37;
ул. Костромская, 8-12;
пр. Победы, 2, 4, 12, 16, 18, 20-28, 32, 52;
пр. Октябрьской Революции, 52;
ул. Александра Косарева, 4, 10;
пр. Генерала Острякова, 165-А, 165;
ул. Генерала Лебедя, 10-В, 10-Г, 20, 22
ул. Грибоедова, 3-5;
ул. Добролюбова, 4-8, 3-7;
ул. Седова, 8-22, 5;
ул. Челюскинцев, 26-Б, 18-А, 20-А, 16-А, 16-26;
ул. Каманина, 8-26, 7-27.
с 7.30 до 16.00
ул. Вакуленчука 20
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