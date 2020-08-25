В Симферополе и Севастополе 26 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя будет отсутствовать электроснабжение. Причина «отключки» - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Садовая 2-16(чет), 40-72 (чет), 1/44-17 (нечет), 41-75 (нечет)

пер. Совхозный 2-6 (чет), 1-5,5а (нечет)

пер. Подводников 24-32 (чет), 27-35 (нечет)

ул. Куйбышева 54а

ул. Чонгарская 16-28 (чет), 17-35 (нечет)

ул. Общественная 18-46 (чет), 15-45 (нечет)

ул. Красная 41

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Севастопольская зона, ЮБК 52, 136, 49а, 51, 53/143, 111;

зона ЮБК-24, 21, 23; 22, 24;

поселок Ласпи, 1, 3; 2, 4(лесхоз).

ул. Железнодорожная, 26;

ул. Матвея Воронина, 1, 5, 7, 13-63, 22-72;

ул. Надеждинцев, 18-А, 16, 18, 22, 11;

ул. Папанина, 2-10;

ул. Рабочая, 22, 27, 31;

ул. Чесменская, 9, 37;

ул. Карла Либкнехта, 35, 39;

ул. Перекопская, 20-А, 18, 20, 9-А, 11-13;

ул. Горького, 18, 20, 15-19;

ул. Героев Севастополя, 10-16;

ул. Кокчетавская, 26-30, 25, 37;

ул. Костромская, 8-12;

пр. Победы, 2, 4, 12, 16, 18, 20-28, 32, 52;

пр. Октябрьской Революции, 52;

ул. Александра Косарева, 4, 10;

пр. Генерала Острякова, 165-А, 165;

ул. Генерала Лебедя, 10-В, 10-Г, 20, 22

ул. Грибоедова, 3-5;

ул. Добролюбова, 4-8, 3-7;

ул. Седова, 8-22, 5;

ул. Челюскинцев, 26-Б, 18-А, 20-А, 16-А, 16-26;

ул. Каманина, 8-26, 7-27.

с 7.30 до 16.00

ул. Вакуленчука 20

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