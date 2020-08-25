Крымское предприятие выплатит 19 миллионов рублей за нелегальную добычу известняка

В Крыму за добычу известняка суд назначил штраф на сумму 19 миллионов рублей. Фото: Мария АНАНОВА

В Крыму за нелегальную добычу известняка суд назначил штраф на сумму 19 миллионов рублей.

На Бурулькайском месторождении Ленинского района предприятие незаконно добыло больше 22 тысяч кубометров известняка, при этом выйдя за границы лицензионной площади. За это природоохранная прокуратура подала иск в суд.

- Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Крыма.

Как только решение служителей Фемиды вступит в законную силу, прокуратура проверит его исполнение.

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