В Крыму на 13 лет в колонию посадили насильника-педофила.
Фото: Архив "КП"
В Крыму на 13 лет в тюрьму посадили жителя Джанкойского района за изнасилование несовершеннолетней.
Трагедия развернулась 4 сентября год тому назад в Джанкойском районе. Девочка спокойно возвращалась домой из школы, шла по обочине. В это же время насильник, заприметив ребенка, остановил автомобиль, догнал жертву и, ударив ее кулаком по лицу, затащил в безлюдное место. Там он совершил над ней действия сексуального характера.
Сопротивления и крики девочки насильника спугнули. Когда полиция задержала мужчину, жертва смогла его опознать.
Суд Джанкойского района признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.
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