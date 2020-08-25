В Крыму на 13 лет в колонию посадили насильника-педофила. Фото: Архив "КП"

В Крыму на 13 лет в тюрьму посадили жителя Джанкойского района за изнасилование несовершеннолетней.

Трагедия развернулась 4 сентября год тому назад в Джанкойском районе. Девочка спокойно возвращалась домой из школы, шла по обочине. В это же время насильник, заприметив ребенка, остановил автомобиль, догнал жертву и, ударив ее кулаком по лицу, затащил в безлюдное место. Там он совершил над ней действия сексуального характера.

Сопротивления и крики девочки насильника спугнули. Когда полиция задержала мужчину, жертва смогла его опознать.

Суд Джанкойского района признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

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