Температура воды в Крыму в Черном море 26 августа 2020

Самая холодная вода на западном побережье сейчас в Черноморском – 23 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, в районе Карадага, Феодосии и Севастополя морская вода стала прохладнее – с 24 опустилась до 23 градусов. В Алуште и Ялте синоптики пока не фиксируют никаких изменений. Температура морской воды там составляет 24 градуса.

Самая холодная вода на западном побережье сейчас в Черноморском – 23 градуса. Теплее в Евпатории – 24 градуса.

Температура морской воды в Керченском проливе со вчерашнего дня не изменилась – 23 градуса. В Азовском море вода стала на градус холоднее – 24 градуса.

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