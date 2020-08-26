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Температура воды в Крыму в Черном море 26 августа 2020

Температура воды в Крыму в Черном море 26 августа 2020: самая холодная вода на востоке полуострова в Керченском проливе
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Самая холодная вода на западном побережье сейчас в Черноморском – 23 градуса.

Самая холодная вода на западном побережье сейчас в Черноморском – 23 градуса.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, в районе Карадага, Феодосии и Севастополя морская вода стала прохладнее – с 24 опустилась до 23 градусов. В Алуште и Ялте синоптики пока не фиксируют никаких изменений. Температура морской воды там составляет 24 градуса.

Самая холодная вода на западном побережье сейчас в Черноморском – 23 градуса. Теплее в Евпатории – 24 градуса.

Температура морской воды в Керченском проливе со вчерашнего дня не изменилась – 23 градуса. В Азовском море вода стала на градус холоднее – 24 градуса.

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