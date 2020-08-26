Крымские курорты возглавили рейтинг спроса этим летом

Крымские курорты этим летом побили рейтинги популярности Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымские курорты пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил топ-10 самых востребованных туристических направлений.

Первые шесть позиций занимают прибрежные города полуострова. В лидерах Ялта, где туристы среднем проводили неделю, выкладывая за проживание на двоих 3 709 рублей в сутки. На втором месте Феодосия с показателем в 2 578 рублей за номер на двоих, на третьем — Евпатория, где средняя цена на отдых в сутки составила 2 614 рублей. Алушта по популярности на четвертой позиции с средней ценой в 2 920 рублей, Севастополь на пятой с чеком в 2 745 рублей, Судак на шестой — 2 573 рублей в сутки.

Сочи на седьмой позиции по популярности с ценником в 2 432 рубля, Анапа на восьмой — 2 341 рубля, Алупка с чеком в 2 786 рублей на девятой и замыкает десятку Геленджик со средней ценой в 2 467 рублей в сутки.

Дольше всего туристы задерживались в Евпатории и Сочи — в среднем на 9 дней, короче был отдых в Севастополе — всего 5 ночевок.

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