Крым оказался регионом с самым большим дефицитом воды

В Крыму уже ввели плановое отключение воды Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым стал самым проблемным регионом по объемам воды, рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

- Таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде: водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%.Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании, - рассказал Кириллов.

Глава Росводресурсов отметил РИА Новости, что такая ситуация с водой недопустима для региона с вододефицитом, ведь объем добываемой в Крыму воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов.

Напомним, что до воссоединения Крыма с Россией воду в Крым поставляла Украина. Объем поставок обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

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